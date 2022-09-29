Son Dakika | Personeller yangın eğitimi aldı Yerel Haberler Son dakika haberine göre İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi personellerine "Yangından Korunma Temel Eğitim Seminerleri ve Saha Uygulamaları" eğitimi verildi. İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi personellerine "Yangından Korunma Temel Eğitim Seminerleri ve Saha Uygulamaları" eğitimi verildi. 25 Eylül- 1 Ekim Yangından Korunma Haftası çerçevesinde İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi (İKK) ortaklığında düzenlenen, "Yangından Korunma Temel Eğitim Seminerleri ve Saha Uygulamaları" eğitimi eğitmen, yangın Uzmanı Levent Özdil tarafından verildi. Eğitime katılan personel ve meclis üyelerine katılım belgeleri İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve İzmit Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı birim sorumlusu Ragıp Yel tarafından verildi. Eğitimde; yangın kimyası, yangın ve evreleri, yangın sınıfları, mutfakta yangın güvenliği, evde yangın güvenliği, yangın kaçış planı, seyyar yangın söndürücüler, yangına ilk müdahale teknikleri, ailenin ev güvenliği eylem planı ve fiili yangın söndürme eğitimi hakkında bilgi verildi. Verilen eğitimin ardından Belsa B Blok arkasında yangın söndürme tatbikatı yapıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kent Konseyi Kocaeli Eylül Yerel Haberler Son Dakika

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