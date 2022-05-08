Son dakika! Osmangazi'den şehit annelerine anlamlı ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Osmangazi'den şehit annelerine anlamlı ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika! Osmangazi'den şehit annelerine anlamlı ziyaret

Bir son dakika haberine göre Osmangazi Belediyesi, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmayarak bu özel günde yanlarında oldu.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmayarak bu özel günde yanlarında oldu.

Osmangazi Belediyesi'nin Halkla İlişkiler Birimi saha ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan şehit annelerini evlerinde ziyaret etti. Şehit annelerine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın selamlarını ileten ekipler, onların nazarında tüm annelerin gününü kutladı. Ekiplerin çeşitli hediyeler verdiği şehit aileleri, kendilerini bu özel günde unutmayarak yalnız bırakmadıkları için Osmangazi Belediyesi çalışanlarına ve Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmangazi Belediyesi, Anneler Günü, Osmangazi, Şehit, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title