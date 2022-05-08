Son dakika! Osmangazi'den şehit annelerine anlamlı ziyaret

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmayarak bu özel günde yanlarında oldu.

Osmangazi Belediyesi'nin Halkla İlişkiler Birimi saha ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan şehit annelerini evlerinde ziyaret etti. Şehit annelerine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın selamlarını ileten ekipler, onların nazarında tüm annelerin gününü kutladı. Ekiplerin çeşitli hediyeler verdiği şehit aileleri, kendilerini bu özel günde unutmayarak yalnız bırakmadıkları için Osmangazi Belediyesi çalışanlarına ve Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel