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Son dakika! Ortaca'da Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika! Ortaca'da Polis Haftası kutlandı

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın yıl dönümü nedeniyle koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Demokrasi ve Şehitler Meydanında tören düzenlendi. Törene, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima ve polisler katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Lima tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Polis Haftası çerçevesinde ilçeye bağlı okullarda düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Tören sonunda İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, emniyet personelinin Polis Haftası'nı kutladı. - MUĞLA

Son dakika! Ortaca'da Polis Haftası kutlandı

Son dakika! Ortaca'da Polis Haftası kutlandı

Son dakika! Ortaca'da Polis Haftası kutlandı

Son dakika! Ortaca'da Polis Haftası kutlandı

Son dakika! Ortaca'da Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Ortaca, Muğla, Polis, Yerel, Haberler

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