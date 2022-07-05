Son dakika! Niğde'de Toplu Taşımaya 7 Ay İçerisinde Üçüncü Kez Zam Geldi

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de şehir içi toplu ulaşıma yedi ay içerisinde üçüncü kez zam yapıldı.

Niğde Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında oybirliği ile şehir içi ulaşıma zam kararı alındı. Tam kart ücreti beş liradan yedi liraya çıkarıldı. Öğrenci kart ücreti ise 3 buçuk liradan beş liraya yükseldi. Kartsız binişlerde ise tam ücret 6 buçuk liradan dokuz liraya, öğrenci ücreti ise dört buçuk liradan altı liraya çıktı.

Otobüsçülerin Niğde Belediyesi'nden ücretsiz binişler için destek talebi ise oyçokluğu ile reddedildi.

Alınan kararla, ulaşım ücretlerine son yedi ay içinde üçüncü kez zam yapılmış oldu. Son zam kararı ise 14 Mart'ta alınmıştı. Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Rıdvan Eryiğit, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son zamanlarda artan maliyetler sonrası zam talebinde bulunmak zorunda kaldık en son zam aldığımızda mazotun litre fiyatı 18 TL idi şu an ise 26 TL oldu. Bizlerde artan diğer maliyetleri de göz önüne aldıktan sonra zam istedik. Mazot ve giderlerimizin artışları durur ve düşer ise bizde fiyatları aşağıya çekebiliriz."

ANKA / Yerel