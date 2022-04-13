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Son dakika! Mesleki deneyim kazanıp iş sahibi oluyorlar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika! Mesleki deneyim kazanıp iş sahibi oluyorlar

Son dakika haberler... DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, işbaşı eğitim programı dahilinde eğitim veren iş yerlerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, işbaşı eğitim programı dahilinde eğitim veren iş yerlerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Atay ve beraberindeki heyetin ilk durağı mobilya fabrikası oldu. Kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgiler alan Cevdet Atay, geçtiğimiz aylarda çıkan yangın sonrasında yapılan çalışmaları da yerinde inceledi.

Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla Düzce'de bu güne kadar 27 işbaşı eğitim programı yapıldı. Bu programlarda 300'den fazla kişi eğitim alırken, bir çoğu ise tecrübe kazandıkları iş yerlerinde çalışmaya başladı. - DÜZCE

Son dakika! Mesleki deneyim kazanıp iş sahibi oluyorlar

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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