Son Dakika | Melikgazi'deki birçok yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı gerçekleştirdi - Haberler

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Son Dakika | Melikgazi'deki birçok yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son Dakika | Melikgazi'deki birçok yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı gerçekleştirdi

Son dakika yerel haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Melikgazi Belediyesi'nin de birçok hizmet ve yatırımının açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Melikgazi Belediyesi'nin de birçok hizmet ve yatırımının açılışı gerçekleştirildi.

Rekor seviyesinde birçok hizmetin açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlklerin ve yeniliklerin belediyesi olarak, yapılan yeni yatırım ve projelerle Melikgazi'miz, daha da gelişiyor ve güzelleşiyor. Güzel ilçemiz Melikgazi'mize kazandırdığımız birbirinden önemli yatırım ve hizmetlerin toplu açılış töreni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Rekor seviyede yatırımlara imza atarak örnek ve referans olmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en çok nüfusuna sahip ilçelerinden birine en iyi şekilde hizmet ediyoruz. Türkiye'de en çok eğitim ve sağlık gibi yatırımları yapan belediyeyiz. Bu yüzden ihtiyaçlar doğrultusunda binlerce konut ve dükkan yaptığımız kentsel dönüşüm projeleri, okul, sağlık ocağı, sosyal tesis, kütüphaneler, teknoloji atölyeleri, park, cami, şadırvan, mahalle fırını, kapalı pazaryeri, aşevi, 258 kilometre yol yeni yol ve restorasyon çalışması olmak üzere bir çok hizmeti ilçemize kazandırdık. İlçemizde bir biri ardına temel atma ve açılışlarımız oldu. En çok sağlık ve okul alanında çalışmalar yaptık. İhtiyaçlara göre projeler hazırlıyor ve hemen hayata geçiriyoruz" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Yerel Haberler Son Dakika

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