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Son dakika! Mardin'de Polis Haftası etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika! Mardin'de Polis Haftası etkinliği

Son dakika haberleri: Mardin'de Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü münasebeti ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi.

MARDİN (İHA) - Mardin'de Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü münasebeti ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un Atatürk mozolesine çelenk sunması ile son buldu. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince açılan stantlar, Karabulut ve beraberindekiler tarafından ziyaret edildi. Karabulut, açılan stantlarda yapılan faaliyetler ile ilgili bilgi aldı. - MARDİN

Son dakika! Mardin'de Polis Haftası etkinliği

Son dakika! Mardin'de Polis Haftası etkinliği

Son dakika! Mardin'de Polis Haftası etkinliği

Son dakika! Mardin'de Polis Haftası etkinliği

Son dakika! Mardin'de Polis Haftası etkinliği

Son dakika! Mardin'de Polis Haftası etkinliği

Son dakika! Mardin'de Polis Haftası etkinliği

Son dakika! Mardin'de Polis Haftası etkinliği

Son dakika! Mardin'de Polis Haftası etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Mahmut Karabulut, Mardin, Polis, Yerel, Haberler

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