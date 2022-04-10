Son dakika! Malazgirt'te 10 Nisan Polis Haftası kutlandı - Haberler

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Son dakika! Malazgirt'te 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika! Malazgirt'te 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Gelen son dakika haberine göre MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. İlçe Emniyet Müdürü Türk personelin gününü kutlarken, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile tören sona erdi. - MUŞ

Son dakika! Malazgirt'te 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Son dakika! Malazgirt'te 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Son dakika! Malazgirt'te 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Son dakika! Malazgirt'te 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Malazgirt, Polis, Türk, Muş, Yerel, Haberler

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