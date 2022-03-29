Son dakika: Lviv'de cephede ölen askerler için tören düzenlendi - Haberler

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Son dakika: Lviv'de cephede ölen askerler için tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika: Lviv'de cephede ölen askerler için tören düzenlendi

Son dakika haberleri: Ukrayna'nın Lviv kentinde, çatışma bölgesinde hayatını kaybeden 2 asker için tören düzenlendi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde, çatışma bölgesinde hayatını kaybeden 2 asker için tören düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılardaki can kayıplarında artış yaşanmaya devam ediyor. Son olarak çatışma bölgesinde hayatını kaybeden Ukraynalı 2 asker Roman Valkov ve Pavel Chernikov için Lviv'de bulunan Saints Peter ve Paul Garrison Kilisesi'nde tören düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende, asker yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kilisedeki törenin ardından mezarlığa götürülen 2 asker, burada düzenlenen askeri törenin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. - LVİV

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ukrayna, Çatışma, Rusya, Asker, Yerel, Haberler

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