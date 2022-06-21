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Köpek yol ortasındaki ölü kediyi taşıyarak gömdü, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mısır'ın Dekahliye kentinde bir köpek yol ortasında cansız halde yatan kediyi ağzıyla yol kenarına taşıyarak gömdü.

Mısır'ın Dekahliye kentinde bir köpek yol ortasında cansız halde yatan kediyi ağzıyla yol kenarına taşıyarak gömdü. Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Mısır'ın Dekahliye kentinde bir köpek, Mansoura Üniversitesi'nin kapısının önündeki yolda cansız halde yatan kediyi önce kontrol etti, daha sonra ağzıyla yol kenarına taşıyarak gömdü. O anlar ise çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alınırken, görüntüler sosyal medyada gündem haline geldi.

(Muhammed Rabah/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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