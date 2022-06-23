Son dakika: Köpek yavrularını selden kurtaran polis memuru ödüllendirildi

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, ilçede yaşanan sel felaketinde sevimli dostlara el uzatan Polis Memuru Aziz Yanar'ı 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirdi.

Geçtiğimiz hafta içinde Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşanan selde bir polis memurunun 14 köpek yavrusunu kurtarması ilçede büyük yankı uyandırdı. Bu durum sonrası harekete geçen Yahyalı Kaymakamlığı polis memuru Aziz Yanar'ı başarı belgesi ile ödüllendirdi. Bu durumu kaymakamlık sosyal medya hesabından duyuran Kaymakam Metin Eyüpkoca, olayın oluş şekli ve sonrasını anlattı. Sosyal medya hesabında Kaymakam Eyüpkoca'nın şu ifadelerine yer verildi;

"Türk polisi suçlularla mücadelede çok büyük başarılar elde etmiş bir teşkilattır. Türk Polisi suçlularla mücadelede ne kadar başarılı ise toplumsal ilişkilerde de o kadar başarılı. Geçen hafta ülkemizde en fazla yağışın olduğu ilçemiz hepinizin malumu sel ile karşı karşıya kaldı. Can kaybının olmadığı bu selden sokak hayvanları dahil birçok canlı etkilendi. Bu polis kardeşimiz o gece kendi canını hiçe sayarak 9'u yeni doğmuş yavru olmak üzere toplam 14 köpeği kurtarmış. Polis kardeşimiz bana 'köpek sel alanından ayrılmıyordu. Dikkatli bakınca yavrularının olduğunu gördüm. O an hiç tereddüt etmeden suya atlayıp karşıya geçtim ve köpekle yavrularını kurtardım' dedi. Bunu ilk önce bana bir vatandaşımız ağlayarak anlattı. Daha sonra araştırdık ve polis kardeşimize ulaştık. Kendisini başarı belgesi ile ödüllendiriyoruz. Bana sorarsanız asıl ödül onun içindeki canlı sevgisi." - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel