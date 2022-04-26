Son dakika: Köpek saldırısı komşuları birbirine düşürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Köpek saldırısı komşuları birbirine düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika: Köpek saldırısı komşuları birbirine düşürdü

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ Çorlu'da sokakta komşu köpeğinin saldırısı nedeniyle 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da sokakta komşu köpeğinin saldırısı nedeniyle 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu. Olay sonrası köpeklerin bağlanmadığı gerekçesiyle komşular arası uzun süre tartışma yaşandı.

Nusratiye Mahallesi Derman Sokak üzerinde komşu köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki K.C.D. yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından sokağa çıkan bir grup mahalle sakini, köpeklerin bağlamadığı gerekçesiyle komşularını suçladı. Komşular arası uzun süren tartışma, polisin olay yerine gelmesiyle tatlıya bağlandı. Sokak sakinleri, küçük çocuğu ısıran köpeğin belediye tarafından alınmasını istedi.

Yaralı çocuğun babası Mert Demirkıran, "Eşim telefonla aradı. Oğlumu yüzünden ve çenesinden köpek ısırdığını duyunca eve geldim. Köpeklerden korkudan sokaktan geçmekte zorlanıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tekirdağ, Çorlu, Köpek, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title