Son dakika! Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri unutulmadı Gelen son dakika haberine göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli Şehitliği ziyaret edilmesinin ardından, Kuzulu köyünde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanına fidan dikildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli Şehitliği ziyaret edilmesinin ardından, Kuzulu köyünde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanına fidan dikildi. Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Şehitlik ziyaretiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra Vali Birol Ekici, ve beraberindekiler şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktılar. Şehitlik ziyareti ardından Kuzulu köyünde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanına adet fidan dikildi. - KIRKLARELİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Kırklareli Demokrasi Yerel Haberler Son Dakika

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