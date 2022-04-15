Son dakika... Kaymakam Yılmazer şehit yakınlarıyla iftarda buluştu

SUSUZ, KARS (İHA) - Susuz'da şehit ve gazi yakınları için iftar yemeği verildi.

Kars'ın Susuz ilçesi kaymakamlığınca düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam Onur Yılmazer, eşi Seda Yılmazer ile birlik katıldı.

Kaymakam Yılmazer, yemek öncesi şehit ve gazi yakınlarıyla bir bir ilgilendi. Kaymakam Yılmazer, daha son bir süre şehit ve gazi yakınlarıyla sohbet etti. Sohbet ortamında geçen iftar yemeğinde konuşan Kaymakam Onur Yılmazer, şehit ve gazi yakınlarının her zaman yanlarında oldukları belirtti.

Düzenlenen iftar yemeğinin ardından Kaymakam Onur Yılmazer, daha sonra salondan ayrıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel