Son dakika... Kaymakam Yılmazer şehit yakınlarıyla iftarda buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Kaymakam Yılmazer şehit yakınlarıyla iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika... Kaymakam Yılmazer şehit yakınlarıyla iftarda buluştu

Son dakika haberleri: Susuz'da şehit ve gazi yakınları için iftar yemeği verildi.

SUSUZ, KARS (İHA) - Susuz'da şehit ve gazi yakınları için iftar yemeği verildi.

Kars'ın Susuz ilçesi kaymakamlığınca düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam Onur Yılmazer, eşi Seda Yılmazer ile birlik katıldı.

Kaymakam Yılmazer, yemek öncesi şehit ve gazi yakınlarıyla bir bir ilgilendi. Kaymakam Yılmazer, daha son bir süre şehit ve gazi yakınlarıyla sohbet etti. Sohbet ortamında geçen iftar yemeğinde konuşan Kaymakam Onur Yılmazer, şehit ve gazi yakınlarının her zaman yanlarında oldukları belirtti.

Düzenlenen iftar yemeğinin ardından Kaymakam Onur Yılmazer, daha sonra salondan ayrıldı. - KARS

Son dakika... Kaymakam Yılmazer şehit yakınlarıyla iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

iftar yemeği, Susuz, Şehit, Gazi, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title