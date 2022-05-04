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Son dakika... Kaymakam Düzgü, emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika... Kaymakam Düzgü, emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı

Son dakika haberler: Ramazan Bayramının son gününde Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, ilçe emniyet müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlığı personeli ile bayramlaştı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ramazan Bayramının son gününde Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, ilçe emniyet müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlığı personeli ile bayramlaştı.

Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Ramazan Bayramı dolayısıyla Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ile bayramlaştı. Personelin bayramını kutlayan Kaymakam Düzgün, bir süre polis ve jandarma ekipleri ile sohbet etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar, Jandarma, Hisarcık, Şuhut, Yerel, Haberler

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