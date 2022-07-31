Kahramanmaraş genel haberi | Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı Kahramanmaraş genel haberi | - Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı Arı sokması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi Irak'ın Kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında bulunduğu üst bölgesinde arı sokması sonucu şehit olan Piyade Uzman... - Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı Arı sokması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi KAHRAMANMARAŞ - Irak'ın Kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında bulunduğu üst bölgesinde arı sokması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe (27), memleketi Kahramanmaraş'ta kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Temmuz 2022 tarihinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe arı sokması sonucu geçirdiği Akut-Alerji krizi sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe için Kahramanmaraş Merkez Ulu Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin babası Sayım ve annesi Nurdan Keçe ile yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Müftü yarımcısı tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı askerlerin omuzlarına alınarak Şeyh Adil Mezarlığı'na götürülerek defnedildi. Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sivil ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Yerel İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey Kahramanmaraş Mehmet Burak Genel Yerel Haberler

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