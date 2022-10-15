Son Dakika | Japonlar 15 milyonluk yatırımı inceledi

Bir son dakika haberine göre Japonya'nın Türkiye Kalkınma İşbirliği Politikaları Ülke destekleri için üçüncü taraf değerlendirme çalışmaları bünyesinde, Japon Dış İşleri Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Kalkınma Vakfı (FASID) öncülüğündeki, beş kişiden oluşan Japon heyet ile birlikte İlbank Bursa Bölge Müdürlüğü...

Japonya'nın Türkiye Kalkınma İşbirliği Politikaları Ülke destekleri için üçüncü taraf değerlendirme çalışmaları bünyesinde, Japon Dış İşleri Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Kalkınma Vakfı (FASID) öncülüğündeki, beş kişiden oluşan Japon heyet ile birlikte İlbank Bursa Bölge Müdürlüğü yetkilileri BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Japonya'nın Türkiye Kalkınma İşbirliği Politikaları genelinde 2018 yılında belirlenen protokollere göre yapılan çalışmaları ve yatırımlarını gözden geçirmek adına geçmiş uygulamalardan edinilen kazanımlar ve yeni önerilerin değerlendirilmesi için yapılan ziyarette Japon heyet, İlbank Bursa Bölge Müdürlüğü ve BUSKİ yetkilileri bir araya geldi. Japon heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Japon Uluslararası Kalkınma Ajansı (JICA) finansmanı ile tamamlanmış projeler, çalışmalar ve yatırımlarla ilgili heyete bilgi verdi.

Yatırım politikaların uygunluğu, sonuçların etkinliği ve süreçlerin uygunluğu gibi kalkınma hususlarının değerlendirildiği toplantıda, Heyet Başkanı Bunkyo Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Kaoru Hayashi, Gelişen Ekonomiler Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Prof. Yasushi Hazama, FASID Genel Müdürü Dr. Nobuko Fujita, FASID İnsan Kaynakları Geliştirme Dairesi görevlisi Katsuyoshi Takakura, Danışman, Uluslararası Kalkınma Araştırma Merkezi Müdür Yrd. Kyoko Harada, İlbank Bursa Bölge Müdürü Derya İnal ile BUSKİ ve İlbank Bursa Bölge Müdürlüğü bürokratları hazır bulundu.

Projede yapılan; Orhangazi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 90 kilometrelik kanalizasyon hattı, yaklaşık 14 kilometrelik yağmursuyu hattı, 65 kilometrelik içme suyu hattı imalatı olmak üzere toplamda 15 milyon dolar değerinde yatırım yerinde incelendi.

Toplantının ardından Orhangazi'ye geçen konuk heyet, Orhangazi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret etti. - BURSA