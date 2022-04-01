Son dakika! Jandarmadan otizmli çocuklara sürpriz - Haberler

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Son dakika! Jandarmadan otizmli çocuklara sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika! Jandarmadan otizmli çocuklara sürpriz

Son dakika habere göre Sivas İl Jandarma ekipleri otizimli çocukların hastalığına dikkat çekmek için ziyarette bulundu.

SİVAS (İHA) - Sivas İl Jandarma ekipleri otizimli çocukların hastalığına dikkat çekmek için ziyarette bulundu.

Sivas İl Jandarma personelleri, otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören Otizimli çocukları ziyaret etti. Otizmli çocuklarla vakit geçiren ekipler çocuklara balon, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler verdi. - SİVAS

Son dakika! Jandarmadan otizmli çocuklara sürpriz

Son dakika! Jandarmadan otizmli çocuklara sürpriz

Son dakika! Jandarmadan otizmli çocuklara sürpriz

Son dakika! Jandarmadan otizmli çocuklara sürpriz

Son dakika! Jandarmadan otizmli çocuklara sürpriz

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma, Sivas, Yerel, Haberler

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