Son dakika... Jandarmadan öğrencilere dron eğitimi - Haberler

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Son dakika... Jandarmadan öğrencilere dron eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Öznur Demir - Yerel
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Son dakika gelişmesine göre Jandarmadan öğrencilere dron eğitimi Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde jandarma personeli lise öğrencilerine dron eğitimi verdi.

AYDINTEPE, BAYBURT (İHA) - Jandarmadan öğrencilere dron eğitimi

BAYBURT - Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde jandarma personeli lise öğrencilerine dron eğitimi verdi.

Bayburt - Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenim görmekte olan havacılık kulübü öğrencilerine yönelik Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından jandarmanın görevlerine yönelik genel bilgilendirmeler yapıldı. Öğrenciler tarafından model uçak alanında geliştirdikleri prototipler hakkında bilgilendirme de yapılarak havacılık sektöründe gelişen teknolojilerde göz önüne alınarak öğrencilerin ufkunu açmak, hedeflerinde kararlılıklarının sürmesine yardımcı olmak için Aydıntepe Kaymakamı Mehmet Arsoy, Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Bilal Şengül ve okul idarecilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen seminer ile dron eğitimi verildi.

Eğitimde jandarma teşkilatında kullanılan dron araçlarının tanıtımı yapılarak teorik bilgilendirmeler sonrasında uçuşa yasak olmayan alanda, öğrencilere pratik uygulama da gösterilerek dron araçlarını kullanmalarına imkan sağlandı.

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Yerel

Aydıntepe, Jandarma, Hisarcık, Lise, Yerel, Haberler

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