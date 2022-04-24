- Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şehrin giriş ve çıkış noktalarında Ramazan bayramı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan bayramı öncesi sorumluluk bölgelerinde şehrin birçok bölgesinde trafik denetimlerini sürdürüyor. Yaklaşan Ramazan bayramı öncesi ekipler vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi amacıyla sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

İlçenin Sahilköy Mahallesi'nde bulunan sorumluluk alanlarında hatalı sollama, emniyet kemeri ve araç seyir halinde iken sürücülerin cep telefonu kullanmaları, genel bilgi toplama incelemelerinin yanında trafik kurallarını ihlal eden sürücüler hem uyarılıyor, hem de cezai işlem uygulanıyor.