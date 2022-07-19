Son dakika! Jandarma Komutanı Zafer Tombul, Pençe-Kilit operasyonu gazisini alnından öptü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Jandarma Komutanı Zafer Tombul, Pençe-Kilit operasyonu gazisini alnından öptü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika! Jandarma Komutanı Zafer Tombul, Pençe-Kilit operasyonu gazisini alnından öptü

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, Pençe-Kilit operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu gazi olan İstihkam Uzman Çavuş Ahmet Akbaş'ı alnından öptü.

Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, Pençe-Kilit operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu gazi olan İstihkam Uzman Çavuş Ahmet Akbaş'ı alnından öptü.

Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan gazi İstihkam Uzman Çavuş Ahmet Akbaş'ı baba ocağında ziyaret etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz'ün de eşlik ettiği ziyarette Jandarma Albay Tombul, bir süre sohbet ettikten sonra gösterdiği cesaret, kahramanlık ve fedakarlıktan dolayı gazi Akbaş'ı alnından öptü. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmaniye Jandarma Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title