Son Dakika | İzmir Yangın Sempozyumuna Ev Sahipliği Yapıyor

Son dakika haberi: İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB bünyesindeki odalarla düzenlenen Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisi açıldı. “Büyük yangınlar küçük ihmallerle başlar” sloganıyla düzenlenen sempozyumla afet anı, öncesi ve sonrası için bilgilendirme yapılması ve akademik sonuçların elde edilmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB bünyesindeki odalarla düzenlenen Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisi açıldı. "Büyük yangınlar küçük ihmallerle başlar" sloganıyla düzenlenen sempozyumla afet anı, öncesi ve sonrası için bilgilendirme yapılması ve akademik sonuçların elde edilmesi hedefleniyor.

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisi açıldı. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki iki günlük programın açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Hatice Gökçe Başkaya, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesinde faaliyet gösteren odaların temsilcileri katıldı.

"İZMİR ONLARLA GÜVENDE"

"Büyük yangınlar küçük ihmallerle başlar" başlıklı sempozyumda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, itfaiyecileri kahraman olarak gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Onlar bizim en zor anımızda daima yanımızda olan kahramanlar. Yangında, selde, depremde, trafik kazasında, her yerde, hemen yanı başımızda bitiveren kahramanlar... Tüm bu kahraman arkadaşlarımı takdirle, sevgiyle, şükranla, minnetle kutluyorum. İyi ki varlar. İzmir onlarla güvende" dedi. Türkiye'de yangın yönetimi konusunda zafiyet gösterildiğini belirten Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Tunç Soyer'in vizyonuyla attığı adımlardan söz etti. İnsanlığın dünyayı ekolojik yıkıma sürüklediğini ifade eden Özuslu, ormanların her geçen gün azaldığını hatırlatarak "Mevcut ekolojik yıkımın önüne geçmek için beklenecek bir dakika bile yok"

"HAZIRLIK PLANLARININ BÜYÜK ETKİSİ VAR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu ise sempozyumun önemine değinerek "Artık felaketlerin, yangınların önlenmesi için ne yapılacağını bilmek, öncesinde hazırlıklı olmak, olay anında doğru müdahale etmek ve sonrasında yapılacaklar çok fazla şeyi değiştiriyor. İzmir'de bir deprem oldu ama bu depremi mümkün olan en az hasarla atlatmayı başardık. Bu başarıda belediyemizin deprem öncesinde yapmış olduğu çalışmalar ve hazırlık planlarının büyük etkisi var" ifadelerini kullandı.

"SEMİNERİMİZ SEMPOZYUMA DÖNÜŞTÜ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse de "30 Mart'tan bu yana süren bir çalışmamız vardı. Seminerle başlayan süreç bugün sempozyuma dönüştü. En büyük isteğimiz fuara dönüşmesi. Tüm çalışma arkadaşlarıma, TMMOB'un tüm odalarına ve yetkililerine teşekkür ederim" dedi.

DİLEĞİMİZ TÜRKİYE'YE YAYILMASI

Makine Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İlkin Boz ise "Sempozyumumuzun, özellikle yangını önleyici tedbirlerin güçlendirilmesine, bu alandaki bilgi ve eğitim eksikliğinin giderilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu sempozyumun İzmir'den çıkarak daha büyük organizasyonlarla Türkiye'ye yayılması en büyük amacımız ve dileğimizdir" dedi.