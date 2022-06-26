Jandarma köşe bucak gezip KADES'i tanıtıyor

Jandarma ekipleri, hayat kurtaran program KADES'i anlatıyor

İZMİR - İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek amacıyla, kırsalda yaşayan kadınların ayağına giderek Kadın Acil Destek Uygulamasını anlatıyor. Ekipler, uygulamayla ilk kez tanışan kadınların telefonlarına KADES uygulamasını yükleyerek, uygulamanın nasıl kullanılacağını tek tek anlatarak tanıtım broşürleri dağıtıyor.

Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar yapan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe ilçe, köy köy gezip, kırsalda yaşayan kadınların ayağına giderek Kadın Acil Destek uygulamasını anlatıyor. Kırsal bölgelerdeki tarlalar, bahçeler, seralar ve fabrikalarda çalışa kadınlara KADES uygulamasını tanıtan Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınların kendini tehlikede hissettiğinde veya şiddet gördüğünde, ekiplerin hızlı bir şekilde olaya müdahale edeceklerini bildirilen uygulama hakkında bilgilendirmede bulundu. Ekipler, Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışan kadın işçileri ziyaret ederek uygulama hakkında detaylı eğitim ve broşür dağıttı. KADES uygulamasını daha önce bilmeyen kadınlar da uygulama hakkında bilgi sahibi olduklarını ve dağıtılan broşürlerden uygulama hakkındaki detayları öğrendiklerini söylediler.

5 dakika içerisinde müdahale

KADES programı hakkında açıklamalarda bulunan İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci, uygulamadan yapılan ihbar sonrası ekiplerin 5 dakika içerisinde konumda olduklarının altını çizdi. Albay Değirmenci, "Kamuoyunda kısaca KADES olarak bilinen bu uygulama, Kadın Acil Destek Uygulaması'dır. Akıllı telefonlarımıza kolayca indirebileceğimiz ve tek tuşla kullanabileceğimiz bir uygulamadır. Sadece telefonumuzun konumunun açık olması gerekmektedir. Kadına şiddetle ilgili olarak, KADES programıyla bir ihbarda bulunulduğu zaman, 5 dakika içerisinde ekiplerimiz tarafından konuya müdahale edilmektedir. Vatandaşlarımızı aile içi ve çocuğa şiddet konularında bilinçlendirmek maksadıyla, özellikle kadın vatandaşlarımızın çalıştığı tarla ve sera gibi tarım alanları, fabrikalar, imalathaneler, kız öğrencilerimiz için okullarda, hatta jandarma personeli er ve erbaşlara bile bulundukları alanda arkadaşlarımız tarafından bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti yürütülüyor" açıklamasında bulundu.

"Eğitim faydalı oldu, KADES hayat kurtardı"

Eğitim verilen bir kadının, şiddete maruz kaldığını hissettiği anda uygulama üzerinden ihbarda bulunduğu ve bunun üzerine jandarma ekiplerinin süratle olay yerine giderek şiddeti önlediğinin örneğini veren İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci, "Eğitim faaliyetlerimiz dahilinde, KADES konusunda 2021 yılında 2 bin 870, 2022 yılının ilk 5 ayında ise bin 150 kadın vatandaşımıza eğitim verilmiştir. Yine KADES programı üzerinden müdahale ettiğimiz olaylarda ise, 2021 yılında bin 150 olaya müdahale edildi, 2022 yılında ise 150 olaya müdahale edildi. 2020 yılında Ödemiş ilçesinde KADES programından ihbarda bulunan bir kadın vatandaşımıza süratle müdahale edilerek şiddete maruz kalması önlenmiştir. Burada önemli olan, bu vatandaşımıza daha önce personelimiz tarafından eğitim faaliyeti sağlanmış olması" diye konuştu.

KADES'i bilmiyorlardı

Daha önce KADES uygulaması hakkında haberdar olmadıklarını söyleyen fabrika çalışanı kadınlar, jandarma ekiplerinin eğitim faaliyeti sayesinde uygulamayı öğrendiklerini söyledi. Bilgilendirme faaliyeti nedeniyle ekiplere teşekkür eden vatandaşlardan Nurten Atmaca, "KADES'in ne olduğunu bilmiyordum açıkçası, burada anlatıldığında öğrenmiş oldum. Burada anlatılanlar faydalı oldu" dedi. Kadın çalışanlardan Büşra Acar ise, "Daha önceden bilmiyordum. Şimdi burada dağıtılan broşürleri okuyarak bilgi sahibi oldum. Jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum. Daha önce bilmediğimiz için bu tarz durumlarda 112'yi arayarak yardım istiyorduk. Şu an uygulamayı telefonumuza indirdik" sözlerine yer verdi.