Son dakika haberleri: İtfaiye ekipleri kurtardıkları 3 yavru kediyi elleriyle besledi - Haberler

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Son dakika haberleri: İtfaiye ekipleri kurtardıkları 3 yavru kediyi elleriyle besledi

İhlas Haber Ajansı - Salih Bilal Aslan - Yerel
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Son dakika habere göre - İtfaiye ekipleri kurtardıkları 3 yavru kediyi elleriyle besledi Bursa'nın İnegöl ilçesinde itfaiye ekipleri, otomobilin motor kısmından kurtardıkları 3 yavru kediyi elleriyle besledi.

- İtfaiye ekipleri kurtardıkları 3 yavru kediyi elleriyle besledi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde itfaiye ekipleri, otomobilin motor kısmından kurtardıkları 3 yavru kediyi elleriyle besledi.

Olay, Süleymaniye Mahallesi Huzur sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin motor kısmından kedi seslerinin geldiğini fark eden sürücü, durumu İnegöl İtfaiyesi Daire Başkanlığı ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerden itfaiye eri Onur Taş, aracın motor kısmında mahsur kalan yeni dünyaya gelmiş olan 3 yavru kediyi kurtardı.

Soğuktan ölmek üzere kurtarılan kediler, ekiplerce itfaiye merkezine götürüldü. Ekipler, aç olan kedileri, süt doldurdukları enjektörlerle, elleriyle besledi.

Yavrular, tedavi edilmek üzere gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Son dakika haberleri: İtfaiye ekipleri kurtardıkları 3 yavru kediyi elleriyle besledi

Son dakika haberleri: İtfaiye ekipleri kurtardıkları 3 yavru kediyi elleriyle besledi

Son dakika haberleri: İtfaiye ekipleri kurtardıkları 3 yavru kediyi elleriyle besledi

Son dakika haberleri: İtfaiye ekipleri kurtardıkları 3 yavru kediyi elleriyle besledi

Son dakika haberleri: İtfaiye ekipleri kurtardıkları 3 yavru kediyi elleriyle besledi

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Yerel

Yerel, Haberler

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