Son dakika! Hisarcık Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere iftar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Hisarcık Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere iftar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika! Hisarcık Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere iftar

Son dakika yerel haberine göre Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şehit aileleri ve gaziler belediyenin düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şehit aileleri ve gaziler belediyenin düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Esire Termal Turizm Merkezi Restoranında verilen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada şehit aileleri ve gazilerle beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, " Fırsat buldukça sizlerle beraber olmak, acı ve tatlı günlerinizi paylaşmak istiyoruz. İstek ve taleplerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız" diye konuştu.

İftar yemeğine, Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Erkan Koç, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - KÜTAHYA

Son dakika! Hisarcık Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere iftar

Son dakika! Hisarcık Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere iftar

Son dakika! Hisarcık Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere iftar

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Kütahya, İftar, Şehit, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title