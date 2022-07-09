Son dakika haberleri... Zonguldak'ta Kurban Bayramı sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü - Haberler

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Son dakika haberleri... Zonguldak'ta Kurban Bayramı sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri... Zonguldak'ta Kurban Bayramı sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü

Son dakika haberi: Zonguldak'ta Kurban Bayramı sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi.

Kent merkezinde bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken, polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti. Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları ise korkuttu. Vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi. Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Zonguldak Yerel Haberler Son Dakika

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