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Son dakika haberleri: Yuvasından düşen yavru kuşun yardımına itfaiye yetişti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri: Yuvasından düşen yavru kuşun yardımına itfaiye yetişti

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da, yuvasından düşen yavru kuş, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yuvasına yerleştirildi.

Adıyaman'da, yuvasından düşen yavru kuş, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yuvasına yerleştirildi.

Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesinde bir yavru kuşun yuvasından düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yavru kuşu düştüğü yerden alarak yuvasına yerleştirdi. İtfaiye ekipleri aynı zamanda yuvada da düzeltmeler yaparak bulundukları yerden ayrıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman İtfaiye Yerel Haberler Son Dakika

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