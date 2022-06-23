Son dakika haberleri: Yuvasından düşen yavru kuşun yardımına itfaiye yetişti Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da, yuvasından düşen yavru kuş, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yuvasına yerleştirildi. Adıyaman'da, yuvasından düşen yavru kuş, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yuvasına yerleştirildi. Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesinde bir yavru kuşun yuvasından düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yavru kuşu düştüğü yerden alarak yuvasına yerleştirdi. İtfaiye ekipleri aynı zamanda yuvada da düzeltmeler yaparak bulundukları yerden ayrıldı. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Adıyaman İtfaiye Yerel Haberler Son Dakika

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