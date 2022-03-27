Son dakika haberleri: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberleri: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Bahadır Muhlis Gökgül - Yerel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

YOZGAT - Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan, Yenifakılı ve Sarıkaya ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, imal ve kullanmak" suçundan 9 şahıs gözaltına alındı. Şahısların iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramada 16 gram metamfetamin, 31 adet sentetik hap, 11 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete sevk edildi.

Son dakika haberleri: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberleri: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberleri: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Yerel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Yozgat, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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