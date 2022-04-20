Son dakika haberleri... Yedisu Kaymakamı, şehit aileleriyle bir araya geldi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bingöl'ün Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, şehit aileleriyle bir araya geldi.

Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, şehit ailelerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Her fırsatta şehit aileleriyle bir araya gelen ve onların yanında olduğunu hissettiren Kaymakam Kaya, Güzgülü, Kabaoluk, Şenköy, Yağmurpınar ve Kaşıklı köylerindeki aileleri ziyaret etti. Şehit aileleriyle sohbet eden Kaymakam Kaya, taleplerini de dinledi.

Vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin ailelerinin kıymetli olduğunu dile getiren Kaymakam Kaya, "Şehitlerimiz en kıymetli değerlerimizdir. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizim emanetlerimizdir. Aziz şehitlerimizin ailelerine devletimizin tüm kapıları daima açıktır" diye konuştu. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel