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Vali Yiğitbaşı yaralı pilotları hastanede ziyaret etti

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Vali Yiğitbaşı yaralı pilotları hastanede ziyaret etti Zorunlu iniş yapan eğitim uçağında yaralanan pilotlara ilk ziyareti Vali Yiğitbaşı gerçekleştirdi Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, hayvan çiftliği arazisine zorunlu iniş yapan eğitim uçağında yaralanan pilotları hastanede...

Vali Yiğitbaşı yaralı pilotları hastanede ziyaret etti

Zorunlu iniş yapan eğitim uçağında yaralanan pilotlara ilk ziyareti Vali Yiğitbaşı gerçekleştirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, hayvan çiftliği arazisine zorunlu iniş yapan eğitim uçağında yaralanan pilotları hastanede ziyaret etti. Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağının uçuş esnasında zorunlu iniş yaptığı belirtildi. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldiği vurgulandı. Olayda hafif şekilde yaralanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan pilotları Vali Yiğitbaşı ziyaret etti. Ziyarette Vali Yiğitbaşı, Ü.P.K. adlı kadın pilot ve Y.E.B. adlı pilotla bir süre sohbet ettikten sonra hastaneden ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Yerel

Kübra Güran Yiğitbaşı Karahisar Genel Yerel Haberler

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