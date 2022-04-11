Son dakika haberleri: Vali Su, şehit yakınları ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıldönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Tece Polis Evi'nde düzenlenen iftar programına Vali Su ve eşi Zeliha Su'nun yanı sıra Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, protokol üyeleri, oda ve borsa başkanları, STK temsilcileri ile şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

İftar programında bir konuşma yapan Vali Su, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bugüne kadar milletin hizmetinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini, ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlamak için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın günün önemine değinen bir konuşma yaptığı program, İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından yapılan yemek duası ile sona erdi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel