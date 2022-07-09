Son dakika haberleri... Üniversitelere Rektör atanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de Son dakika yerel haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Edibe Sözen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kamil Çolak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Akın Levent, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamza Al getirildi. Söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne de Mehmet Tuncer atandı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler Son Dakika

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