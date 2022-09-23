Son dakika haberleri | Ula'daki orman yangını kontrol altına alındı

Ula'daki orman yangını kontrol altına alındı

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Ula ilçesi Kızılyaka mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etmeye başlarken, hızlı bir şekilde yangının etrafı çevrildi. Yangının söndürülmesi için seferber olan ekipler, hızlı müdahale ile yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.