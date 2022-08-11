Tuzla Belediyesi çalışanlarından Başkan Yazıcı'ya 'yüzde 80 zam' teşekkürü

İSTANBUL AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Yüz Yüze 100 Gün" programı çerçevesinde AK Parti Belediye Başkanlarıyla yaptığı toplantı neticesinde, 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere AK Partili belediyelerinde çalışan işçilere yüzde 80 oranında zam yapıldığını açıklamıştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da dün yaptığı açıklamada, 'Mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun' ifadelerini kullanmıştı. Bugün Tuzla Belediyesi çalışanları, belediye girişinde Başkan Yazıcı'ya özel bir sürpriz hazırladı. Başkan Yazıcı'ya belediye binasına giriş yaptığı anda davul ve zurna eşliğinde konfeti patlatarak teşekkür ettiler. Başkan Yazıcı, "Bu karar alınırken Sayın Cumhurbaşkanımızın iki defa asgari ücrete yapmış olduğu zam dahil olmak üzere, AK Partili belediye başkanları ile bir araya geldiğimizde istişare ettik, çalışanlarımızın yanında olacağız" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 oranında zam yapıldığını açıklamıştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da dün yaptığı açıklamada, 'Gece gündüz Tuzlamıza daha iyi neler yapabiliriz diye çabaladığımız, çalıştığımız çok değerli mesai arkadaşlarımıza yüzde 80 zam hayırlı olsun' ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise Tuzla Belediyesi çalışanları, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya özel bir sürpriz hazırladılar. Temizlik personelleri başta olmak üzere farklı birimlerde çalışanlar, Başkan Yazıcı'ya yüzde 80 oranındaki zam nedeniyle teşekkür etmek için belediye binasının girişinde toplandılar. Belediye çalışanları, Başkan Yazıcı'nın belediye binasına giriş yaptığı anda davul, zurnalar ve konfetiler ile karşılama yaptılar. Başkan Yazıcı, çalışma arkadaşlarına teşekkür konuşması yaptıktan sonra temizlik personelleri ile halay çekti. Karşılaştığı sürpriz nedeniyle duygulanan ve mutluluğunu dile getiren Başkan Yazıcı, "Vatandaşımızı, çalışanımızı asla ezdirmeden devam edeceğiz. Hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"En düşük maaş 8 bin 750 lira oldu"

AK Partili Belediye Başkanları ile bir araya gelerek istişare ettiklerini ve çalışanların yanında olacaklarını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Genel bir düzenlemeyi Mart ayından itibaren yapmaya çalışıyorduk. Sendika ile olan görüşmelerin bazı yerlerinde anlaşmazlıklar çıktı ama biz daha fazla bekleyemezdik. Çalışma arkadaşlarımız ayın 15'i itibariyle ilk maaşları zamlı olarak alacaklar. Bundan sonra da daha iyi bir gelecek için hem Tuzlamızda hem de ülkemizde güzel düzenlemelerle beraber üretim ve tüketimle ilgili ki tedarik zincirlerindeki problemlerin getirmiş olduğu, dünyadaki resesyonların veya enflasyonist bir makroekonominin ülke yansımalarında da ne varsa birlikte aşacağız. Belediye ve kurum olarak da buna karar verdik. Bu uygulamaya devam edeceğiz. En düşük maaşın 8 bin 750 lira olması, ortalama maaşın da 9 bin 200 lira olan maaş düzenlemesi hayırlı olsun. Biz her zaman birlikte olacağız. Hep birlikte çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.