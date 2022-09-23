Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Türk polisinden Sudan'da 'Seyahat Belgeleri Sahteciliği' eğitimi

Yerel Haberler

Son dakika haberleri... Türk polisinden Sudan'da 'Seyahat Belgeleri Sahteciliği' eğitimi

Son dakika haberlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Sudan emniyet teşkilatına, Seyahat Belgeleri Sahteciliği konusunda eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Sudan emniyet teşkilatına, Seyahat Belgeleri Sahteciliği konusunda eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 12-16 Eylül 2022 ve 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında Sudan İstihbarat Müdürlüğünde görevli 15 personele İstanbul Havalimanı'ndan 1 komiser ve 1 polis memuru, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığından 1 polis, İzmir'den ise 1 emniyet müdürü uzman personel tarafından 'Seyahat Belgeleri Sahteciliği' eğitimi verildi. Eğitim sonrası Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu ve Emniyet Ataşesi Metin Alper ile Sudan İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Musa Nahar'ın da katıldığı törenle sertifikalar, kursiyerlere takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı İzmir Sudan Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title