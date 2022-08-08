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Son dakika haberleri... Turizmci otel odasında ölü bulundu

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Son dakika haberleri... Turizmci otel odasında ölü bulundu

Son dakika haberi... Nevşehir'in Göreme beldesinde bir kişi, işlettiği otel odasında ölü bulundu.

Nevşehir'in Göreme beldesinde bir kişi, işlettiği otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Göreme Beldesi'nde meydana gelen olayda, kendi otelinde konaklayan B.Ö.'den bir süre haber alamayan otel çalışanları odaya girdi. Burada B.Ö.'nün hareketsiz şekilde yattığını gören çalışanlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine ihbar etti. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede B.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de otelde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. B.Ö.'nün cenazesi, yapıan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Nevşehir Yerel Haberler Son Dakika

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