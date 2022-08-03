Son dakika haberleri! Turgutlu Belediye Meclisi'nden Cemevlerine Saldırılara Karşı Ortak Kınama

Turgutlu Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısında geçen günlerde Ankara'da Cemevleri'ne yönelik düzenlenen saldırılar, tüm parti gruplarınca kınandı.

Turgutlu Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısında, Cemevleri'ne yönelik Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılar; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Büyük Birlik Partisi grubu ve Bağımsız Meclis üyesi Burhan Irk tarafından kınandı. Toplantıda; iki ek gündem maddesiyle birlikte toplamda 14 madde görüşülüp karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da şu sözlerle kutladı:

"Bir milletin bağımsızlık ve kurtuluş inancının destansı bir zaferle gerçeğe dönüştüğü tarihtir 30 Ağustos. Laik, demokratik ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin de atıldığı bu günde birlik ve beraberlik ruhumuz sarsılmaz bir şekilde inşa edilmiştir. Vatan ve bağımsızlık mücadelemizin yol göstericisi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılını kutluyorum."