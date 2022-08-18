Son dakika haberleri | Trabzon'da Zincirleme Kaza: 5 Kişi Yaralandı

ESRA NUR PERVAN

Trabzon'da meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Trabzon Yomra ilçesi Liman Kavşağı'nda O.N.K'nin kontrolündeki otobüs şoförünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle bir araç kaldırıma çıkarken iki araç kullanılamaz hale geldi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera kaydı görüntülerinde otobüsün hızlı bir şekilde önündeki araçlara çarptığı görülüyor.

KAZA NEDENİ DELİ BAL

Trabzon'daki 6 aracın karıştığı kazanın nedeninin fazla yendiğinde bilinç kaybı yaşatan deli bal olduğu ortaya çıktı. Otobüs şoförü O.N.K Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerde ve şoförün verdiği bilgiye göre kazaya 'Deli Bal'ın neden olduğu ileri sürüldü. Kazadan bir süre önce deli bal yediğini belirten O.N.K bilinç kaybı yaşadığını söyledi.