Son dakika haberleri... Teröristler tarafından 5 yıl önce şehit edilen Mehmet Paksoy mezarı başında anıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 31 Ağustos 2017'de Pkk'lı teröristlerce evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un ailesi, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde şehidi mezarı başında andı. Çocukları büyüyen şehidin en büyük oğlu uzman çavuş olarak babasının izinden giderken, şehidin ismi ilçede cami ve okullarda yaşatılıyor.

Babasının kanının yerde kalmadığını aktaran şehidin oğlu Zafer Paksoy "Öncelikle bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim. Bugün rahmetli babamın şehit oluşunun 5. yıl dönümü, bu vatan için şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Babam 31 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edildi. Lakin babamın kanı yerde kalmadı. Devletimizin ve güvenlik güçlerimizin kararlılığı ve mücadeleleri ülkemizdeki terörü bitirme noktasına getirmiştir. Babamın ismi ilçemizin okullarında, camilerinde yaşatılıyor. Bugüne kadar her sıkıntımızda bizlerden maddi manevi desteğini eksik etmeyen devletimize ve devlet büyüklerimize teşekkür ederim" dedi.

Şehidin mezarının başında dualar eden aile bireyleri Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra ayrıldı. - ŞIRNAK