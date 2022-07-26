Son dakika haberleri... Talep Arttı İthal Güneş Kremi Zamlandı, 360 TL'ye Satılıyor

Güneş kremi satış fiyatları geçen yıla göre ciddi oranda artış gösterdi. Havaların ısınması ve deniz sezonu nedeniyle eczanelerde güneş kremine talep arttı. 50 faktör ithal güneş kremleri, geçen yıla göre fiyatı yüzde 44 arttı ve eczanelerde 360 TL'den satılıyor.

Edirne Eczacı Odası Kurucu Başkanı olan eczacı Şükrü Ciravoğlu, güneş kremi fiyatlarının vatandaşlara pahalı geldiğini ifade ederek, "Alım gücünü zorlayan ürünler ama sadece bu ürünlere mahsus değil, bugün her şey alım gücünü zorlar hale geldi. İnsan sağlığı için önemli ve gerekli ürünler ama maalesef alım gücü nedeniyle yurttaşların zaman zaman zorlandığını görüyoruz ve birlikte yaşıyoruz" dedi.

"ALIM GÜCÜNE GÖRE OLDUKÇA YÜKSEK"

Geçen yıl aynı güneş kreminin 249 TL'den satıldığını kaydeden Ciravoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneş krem ve losyonlarında yaz aylarında talep artıyor. Çünkü sadece yazla ilintili de değil. Yaz, kış ultraviyole ışınlarına karşı cildin korunması gerekiyor. Bu yapılmadığı zaman ciltte bazı lekeler ve rahatsızlıklar oluşabiliyor. O nedenle cildimizi güneş ışınlarına karşı korumamız önemli. Bunun için kullanılan ürünler var. İthal olanların fiyatları bugünkü alım gücüne göre oldukça yüksek. İthal ürünler 250 lira ile 360 lira arasında değişen fiyatlarda. Bu fiyatlar geçen yıla göre önemli bir artış gösterdi. Bugün 360 lira olan bir ithal ürünün geçen yılki fiyatı 249 liraydı. Yerli ürünlerde de 120 lira civarında ürünler var. Bunlar 50 faktör ürünler ve yüz için daha çok önemli. Ama güneş ışığına maruz kalınan yerlerde mutlaka güneş koruyucu ürünlerin kullanılması gerekiyor."