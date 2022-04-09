Son dakika haberleri! Sopalı kavga ihbarına giden polise şoke eden karşılama

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sopalı kavga ihbarına giden polisler, meşalelerle karşılanarak, polis haftası kutlandı.

Camiatik Mahallesi'nden polise, sopalı kavga çıktığı ve çok sayıda yaralı olduğu yönünde ihbar geldi. İlçe sakini bir grup genç, kavga ihbarına diye gelen polis ekiplerini müzik eşliğinde meşalelerle karşıladı. Şaşkına dönen ekipler, vatandaşın yaptığı jeste karşılık verdi. Polis haftasını kutlayan mahalle sakinleri, polis ekiplerine pasta ve çay ikram etti.

Polis ekipleri mahalleden alkışlarla uğurlanırken, mahalle sakinlerinden Erdinç Pilan, "Polis haftası gününde polisimize moral ve destek vermek için böyle bir şey düşündük. Tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel