Son dakika haberleri: Slovakya NATO askeri sayısını arttırma kararı aldı

Slovakya, bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısında ülkede bulunan NATO birliğinin asker sayısının 2 bin 100'den 3 bine çıkarılmasına karar verdi.

Slovakya'da bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında ülkede bulunan NATO birliğinin asker sayısı görüşüldü. Toplantıda ülkedeki NATO askeri sayısının 2 bin 100'den 3 bine çıkarılmasına karar verildi. Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "NATO askeri sayısını artırmak, ülkelerin NATO'ya katkısını, Slovakya'nın ve halkının savunmasını ve güvenliğini artıracaktır. Yabancı silahlı kuvvetlerin yetenekleri, Slovakya Silahlı Kuvvetleri'nin yetenek ve kapasitelerini tamamlayacak ve bir saldırıya karşı caydırıcılık düzeyinin artırılmasına katkıda bulunacaktır" dedi.

Karar Patriot hava savunma sistemleri ile ilgili

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, alınan kararın birçok sebebinin bulunduğunu fakat en önemli sebebin kurulacak olan Patriot hava savunma sistemleri olduğunu söyledi. Bakan Jaroslav Nad, "NATO ülkeleri, asker sayılarının arttırılmasını istediler. Bu istek doğrultusunda mevcut askerlere ek olarak 500 Almanya, 200 ABD, 100 Çekya ve 100 Slovenya askeri daha birliğe katılacak. Kararın önümüzdeki hafta parlamentoda onaylanmasını bekliyoruz" dedi.

Slovakya hükümeti daha önce NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi amacıyla 2 bin 100 askerden oluşan NATO birliğinin Slovakya'ya konuşlandırılmasına karar vermişti. Alınan karar doğrultusunda 700 Almanya, 600 Çekya, 400 ABD, 200 Hollanda, 100 Polonya ve 100 Slovenya askerinden oluşan NATO birliği, Slovakya'nın merkezindeki Lest, ülkenin doğusundaki Kamenica nad Cirochou ve Çekya sınırına yakın Kuchyna askeri eğitim bölgelerine konuşlandırılmışlardı. - BRATİSLAVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel