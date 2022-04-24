Son dakika haberi | Kamyonetle motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada

Kamyonetle motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada

SİNOP - Emniyet Genel Müdürlüğü, Sinop'ta kamyonetin motokurye çarptığı kaza KGYS'ye yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, internet sitesi üzerinde paylaşılan ülke genelindeki KGYS kameralarına yakalanan trafik kazaları görüntülerinde, Sinop'ta yaşanan bir kamyonetin motosiklete çarptığı trafik kazasının görüntülerini yayımladı. Kaza, 28 Mart tarihi saat 20.30 sıralarında meydana gelmişti. Derviş Sarabil Caddesi'nden Adliye Meydanı'na seyir halindeki R.U.'nun kullandığı 24 ABA 492 plakalı motosiklet, Hakimiyet Caddesi yol ayrımında kontrolsüz şekilde dönen bir kamyonetle çarpışmış, kazada motosiklet sürücüsü yaralanmıştı. Kaza sonrası bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edilirken, kazaya karışan kamyonet sürücüsü olay yerinden uzaklaşmıştı. Motosiklet sürücüsünün kaza sonrası durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili KGYS kameralarından uzaklaşan sürücü için arama çalışmaları başlatılmıştı. Emniyet güçlerince kısa süre sonra bulunduğu bölge tespit edilerek kazaya karışan sürücü yakalanmıştı.

EGM Trafik Başkanlığı tarafından meydana gelen o kazanın çarpışma anı görüntüsü paylaşıldı.