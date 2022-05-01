Takla atan otomobilden burnu kanamadan kurtuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Takla atan otomobilden burnu kanamadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Selami Deniz - Yerel
 - Güncelleme:

Takla atan otomobilden burnu kanamadan kurtuldu Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.

Takla atan otomobilden burnu kanamadan kurtuldu

SİİRT - Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Kaza, Siirt Şirvan karayolunda meydana geldi. 72 DL 711 plakalı araç sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar oluştu.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title