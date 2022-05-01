Takla atan otomobilden burnu kanamadan kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Selami Deniz - Yerel
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Takla atan otomobilden burnu kanamadan kurtuldu Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.
Takla atan otomobilden burnu kanamadan kurtuldu
SİİRT - Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazayı sürücü yara almadan atlattı.
Kaza, Siirt Şirvan karayolunda meydana geldi. 72 DL 711 plakalı araç sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar oluştu.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Yerel