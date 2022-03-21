Son dakika haberleri... Selçuklu Belediyesi'nden teknoloji alanında Konya'da bir ilk daha

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Belediyecilik hizmetlerinde sunduğu başarılı e-Belediye uygulamaları ile birçok ödül alan Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, vatandaşlara bir kolaylık daha sağlıyor. Kullanıcılar artık e-Belediye sistemi üzerinden kullanıcı sicili oluşturmadan e-Devlet uygulaması ile de giriş yaparak ulaşabilecek.

Selçuklu Belediyesi, belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve kolaylaştırmak için sunduğu yenilikçi, modern, teknolojik ve kolay erişim sağlayan elektronik uygulamalarına, e-Devlet kullanıcı bilgileri yoluyla e-Belediye'ye ulaşımı da dahil etti. Bu uygulamanın ardından vatandaşlar, e-Devlet entegrasyonu aracılığıyla Selçuklu Belediyesi e-Belediye web uygulaması bünyesindeki tüm hizmetlere kolaylıkla ulaşım sağlayabilecek. Vatandaşlar Selçuklu Belediyesi hizmet noktalarına gelmeden e-Belediye web sitesi üzerinden ulaşabildikleri "Vergi/Tahakkuk Sorgulama ve Ödeme, Makbuz Doğrulama, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama, Beyan Bilgileri Sorgulama, Sicil Bilgileri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri Sorgulama" gibi birçok işleme e-Devlet ile yapılan entegrasyon sayesinde, artık https://ebelediye.selcuklu.bel.tr web adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı adı ve erişim bilgilerini kullanarak da ulaşabiliyor.

Selçuklu Belediyesi daha önce hizmete aldığı "EPKAS, e-Eksper, e-Kat Mülkiyeti ve İrtifakı, Spor Okulları Online, e-DT (e-Doğrudan Temin)" gibi uygulamalarla da vatandaşlara önemli kolaylıklar sağlamıştı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel