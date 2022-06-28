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Son dakika haberleri! Sel sularında UMKE ve AFAD'dan nefes kesen kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Son dakika haberleri! Sel sularında UMKE ve AFAD'dan nefes kesen kurtarma operasyonu

Son dakika haberler: Zonguldak'ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile AFAD ekipleri sel suları nedeniyle köylerinde mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti.

Zonguldak'ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile AFAD ekipleri sel suları nedeniyle köylerinde mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Çaycuma, Gökçebey ve Devrek ilçelerinde dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Yağmur sularının sele dönüştüğü birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Saltukova beldesi Düzköy Mahallesi'nde ikamet eden diyaliz hastaları 79 yaşındaki Zeynep Buluş ve 86 yaşındaki Hasan İnam'ın imdadına AFAD ve UMKE ekipleri yetişti. Evlerinde ilk müdahaleleri yapılan hastalar, AFAD ekiplerinin yardımıyla sular altında kalan yoldan bot ile taşınarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

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