Son dakika haberleri | Şehitler için hatmi şerif duası yapıldı Son dakika haberlerine göre Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde il genelindeki tüm camilerde Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programı düzenlendiProgramda İl Müftü Vekili Cengiz Çolak 15 Temmuz şehitlerimiz için okunan Kur'an-ı Kerim ve Hatmi Şeriflerin... Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde il genelindeki tüm camilerde Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programı düzenlendi Programda İl Müftü Vekili Cengiz Çolak 15 Temmuz şehitlerimiz için okunan Kur'an-ı Kerim ve Hatmi Şeriflerin duasını yaptırdı. Program kılınan cuma namazının ardından sona erdi. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / Yerel Demokrasi Kilis Yerel Haberler Son Dakika

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