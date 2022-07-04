Şehit Enes Özgül'ün duygu dolu vasiyeti - Haberler

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Şehit Enes Özgül'ün duygu dolu vasiyeti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit Enes Özgül'ün duygu dolu vasiyeti

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Enes Özgül'ün operasyona gitmeden önce yetiştirme yurdundan öğretmenine ve arkadaşına "şehit olursam" diyerek yazdığı vasiyet, şehidin silah arkadaşlarını ve sevenlerini duygulandırdı.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Enes Özgül'ün operasyona gitmeden önce yetiştirme yurdundan öğretmenine ve arkadaşına "şehit olursam" diyerek yazdığı vasiyet, şehidin silah arkadaşlarını ve sevenlerini duygulandırdı.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve bugün şahadet haberi verilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti arkadaşlarını duygulandırdı. Isparta Yetiştirme Yurdu'ndan ayrıldıktan sonra vatan sevdası için göreve başlayan Özgül'ün yetiştirme yurdundan bir arkadaşına göreve gitmeden önce attığı mesaj tüyleri diken diken etti. Şehit Enes Özgül'ün 15 Ekim 2019 tarihinde arkadaşına askeri üniformalı fotoğrafını atarak, "Şehit olursam bu resimle duyuru yaparsın abi" dediği ortaya çıktı. Şehidin yetiştirme yurdundan öğretmenine de, "Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim Pençe-Kilit'te, sizden bir istirhamım şudur. Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun" yazdığı öğrenildi. Şehidin vasiyeti sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

(Beril Solmuşgül/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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