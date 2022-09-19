Şehit aileleri: 'Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir'

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptıkları ortak basın açıklaması ile Gaziler Günü'nü kutladı.

Sözen ve Gündüz tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, savaş arkadaşları gazilere ve Mehmetçiğe hak ettikleri değeri vermek, onların her yerde ve her zaman onurlandırılması gerektiği belirtildi. "Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları, destansı tarihimizin aşan abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu iri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır" belirtilen açıklamada, "Düşmanları bitmeyen bu güzel vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak adına güvenlik güçlerimiz canı pahasına mücadelelerini sürdürmektedir. Güvenlik güçlerimiz eskiden olduğu gibi ülkenin ve milletin şerefini ve onurunu korumakta canı pahasına savaşmaktadır. Bundan dolayıdır ki, devletine ve milletine bağlı olan hiçbir Türk vatandaşı, şehitlerini ve gazilerini görmezlikten gelmez" denildi.

Açıklamada, "Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir. Destanlar oluşturan şehit ve gaziler tek tek birer onur abidemizdir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluyuz. Gazilerimize olan sevgi ve saygı kişinin kendine ve vatanına olan saygısıdır. Milletimiz de bu anlamda gazilerine sahip çıkarak saygısını ve şükranını göstermektedir. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda kendisini çepeçevre sarmış düşmanlarına karşı üç kıtada kılıç sallamış, zaferden zaferlere atlamış, ecdadını örnek alarak Anadolu'da, Kore'de, Kıbrıs'ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde birçok savaşa girerek yüzünün akıyla çıkmıştır. Gaziliğin devlet ve millet nezdindekini önemini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Kahraman Türk ordusu; sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin millet tarafından takdimine dalalet eden bu unvan ve rütbeye ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım.' diyerek anlatmaktadır. Öyle ki; milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir" ifadelerine yer verildi.

(Muhsin Taş - İHA)