Son dakika haberleri! Şanlıurfa Viranşehir'de Terör Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG'ye yönelik Viranşehir ilçe merkezinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütüyle bağlantılı oldukları, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda bulunan örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. ANKA / Yerel Viranşehir Şanlıurfa PKK Yerel Haberler Son Dakika

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